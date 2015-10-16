خبر في الجول - حجازي شارك في السوبر مصابا ورفض التغيير ' من أجل أول بطولة '

رسالة أبوظبي - أمير عبد الحليم

أصر أحمد حجازي مدافع الأهلي على المشاركة في مباراة السوبر أمام الزمالك يوم الخميس على الرغم من شعوره بالإجهاد بعد المشاركة مع منتخب مصر قبل أيام أمام زامبيا وديا.

حجازي كان قد لعب المباراة كاملة أمام زامبيا قبل أن يشارك مع الأهلي في مباراته الأولى أمام الزمالك والتي نجح المارد الأحمر في الفوز بها ليحقق أول بطولة له بالموسم الجديد.

مصدر مقرب من اللاعب أكد لـFilGoal.com أن حجازي شارك مصابا منذ بداية المباراة كما أنه شعر بتجدد الآلام خلالها.

وقال "حجازي يشعر بالإجهاد منذ مباراة مصر وزامبيا في العضلة الخلفية إلا أنه أصر على المشاركة أمام الزمالك كما أنه سيجري أشعة فور الوصول لمصر من أجل الاطمئنان على حجم الإصابة".

وأضاف "في الدقيقة 60 شعر بتجدد الإصابة لكنه رفض التغيير نظرا لكونها مباراة دربي أمام الزمالك كما أنها ستكون أول بطولة له مع الفريق".

حجازي كان قد انضم للأهلي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فيورنتينا الإيطالي.