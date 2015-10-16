أرقام #في_القمة - حسام غالي.. وسط ملعب نموذجي بمفرده

قدم عرضا رائعا وحصد جائزة رجل المباراة وقاد فريقه للتتويج على حساب الغريم التقليدي إنه حسام غالي ربان الكتيبة الحمراء.

ظهر غالي بمستوى مميز في لقاء القمة الذي حسمه فريقه 3-2 ضد الزمالك وتوج بكأس السوبر المصرية وساهم بقوة في اعتلاء الأهلي لمنصة التتويج.

ويقدم FilGoal.com إحصائيات قائد الأهلي التي توضح مدى قوة خط وسط الفريق بوجوده وأدائه الممتاز دفاعيا الرائع هجوميا.

ذو الوجهين

قطع غالي الكرة خلال المباراة سبع مرات وقام بسبع تصديات دفاعية وكانت دقة تمريراته قريبة من 90% فنجح في إيصال الكرة لزملاؤه عن طريق الكرات العالية 4 مرات من أصل 5 منها واحدة لوليد سليمان أجبرت دفاع الزمالك على ارتكاب ركلة جزاء.

ويظهر الشكل التالي الأماكن التي قطع غالي فيها الكرة ويتضح كيف كان اللاعب يقوم بدورين في وسط الميدان فأجهض هجمات الزمالك في نصفي الملعب وكان يطبق الضغط العالي جيدا إضافة لإغلاق عمق الأهلي.

ولم يكتف غالي بمنع الزمالك من إكمال الهجمة بقطع الكرة في وسط ميدان فريقه فقط بل أحيانا كان يقوم بدور جناحي الملعب ويجهض الهجمة بدءا من دفاع الزمالك.

مايسترو

وساهم قائد الأهلي بقوة أيضا في الناحية الهجومية بتمريرة طولية رائعة لوليد سليمان أسفرت بعد ذلك عن تقدم فريقه 2-1 عقب نجاح عبد الله السعيد في تسجيل ركلة الجزاء.

وكنت تشعر أحيانا وأنت جالس أمام التلفاز تتابع المباراة أن غالي لاعب وسط مهاجم وليس وسط مدافع فهو لا يقوم بالزيادة العددية في منطقة جزاء الخصم كما يفعل لاعب الوسط الـBox to Box وإنما يصنع اللعب وهي مهمة ليست في قاموس مركزه الأصلي.

وساهمت حيازة غالي على الكرة في وسط ملعب الزمالك في حرية تحرك زملاؤه المهاجمين ماليك إيفونا ورمضان صبحي ووليد سليمان والسعيد وهو ما أعطى الأهلي التحكم في شوط المباراة الثاني.

وارتكب غالي خطئا واحدا طوال المباراة واحتسبت لحسابه أربعة أخطاء وهي أرقام تعكس القدرات الهجومية لنجم الأهلي وتميزه بالحفاظ على الكرة لفريقه.