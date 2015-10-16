أرقام #في_القمة - محمود كهربا.. مؤثر يصنع الفارق ولكن

كان أحد أفضل لاعبي الزمالك أمام الأهلي رغم إضاعته ركلة جزاء وسجل هدفا رائعا إنه محمود كهربا جناح القلعة البيضاء.

قدم لاعب إنبي السابق مردود لا بأس به في لقاء القمة الذي خسره فريقه 3-2 ضد غريمه اللدود في كأس السوبر المصرية الخميس التي أقيمت في الإمارات.

وأضاع كهربا فرصة هائلة كادت تضع الزمالك على بعد خطوات من اللقب عندما احتسب له الإسباني كارلوس كاربايو ركلة جزاء وضعها في يد شريف إكرامي.

وقام لاعب منتخب مصر بخمس مراوغات مؤثرة في المباراة منها التي أجبرت أحمد فتحي على ارتكاب خطأ داخل منطقة جزاء الأهلي.

وكانت كل محاولات كهربا مؤثرة على مرمى الأهلي فقد سدد الكرة ثلاث مرات واحدة عانقت الشباك وإثنتين تصدى لهما إكرامي.

ولكن عاب كهربا المبالغة في الاحتفاظ بالكرة والرغبة الزائدة في مراوغة الخصم مما أدى إلى فقدانه الكرة 17 مرة وضياع العديد من الهجمات للزمالك.

لاحظ الأماكن التي قطعت فيها الكرة من كهربا وهو ما يوضح رغبته الدائمة في المراوغة حتى في وسط ملعب فريقه.