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تقرير #في_القمة - السعيد ثاني لاعب في التاريخ يسجل ركلتين في مباراة واحدة

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تقرير #في_القمة - السعيد ثاني لاعب في التاريخ يسجل ركلتين في مباراة واحدة تقرير #في_القمة - السعيد ثاني لاعب في التاريخ يسجل ركلتين في مباراة واحدة

لو عدنا بالذاكرة وبحثنا في سجلات التاريخ منذ الخمسينيات حتى الآن سنجد أن لاعبا واحدا قبل عبد الله السعيد سجل ركلتي جزاء في مباراة واحدة للقمة.

وساهم السعيد بهدفين في تتويج الأهلي بكأس السوبر المصرية على حساب الزمالك بنتيجة 3-2 وزار الشباك لأول مرة في لقاءات القمة.

وبحث FilGoal.com في تاريخ مباريات الأهلي والزمالك حتى نصف قرن مضى ولم يجد سوى لاعبا واحدا سبق السعيد لهذا الرقم.

هو نجم الأهلي السابق هادي خشبة.

أحرز قائد الكتيبة الحمراء السابق ركلتي جزاء في مباراة 3-1 في الدور الثاني من الدوري موسم 1996-1997 والتي كانت سببا رئيسيا في اقتناص الأهلي اللقب بعد ذلك من الزمالك.

أحرز حسام حسن هدف الأهلي الثاني وقتها قبل أن يسجل للزمالك أحمد الكاس هدفا رائعا في مرمى أحمد شوبير.


>أهداف مباراة الأهلي 3 - 1 الزمالك بتاريخ 4... by Abujoudi

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