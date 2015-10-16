العثور على الطفلين المواطنين التائهين في ألمانيا

أعلنت سفارة الدولة لدى ألمانيا عن عثورها على الطفلين المواطنين اللذين تاها يوم الأربعاء في مقاطعة بافاريا الألمانية، وطمأنت بأنهما بصحة جيدة.

وقالت وزارة الخارجية على حسابها في "تويتر" :" تم بحمد الله العثور على المفقودين الإماراتيين في ألمانيا بفضل التنسيق المثمر بين السفارة والقنصلية والشرطة المحلية.

وكانت سفارة الدولة في ألمانيا كثفت جهودها في البحث عنهما في مقاطعة بفاريا في ميونيخ، أحدهما طفل، والثاني يعاني من متلازمة داون.

وشكلت السفارة غرفة عمليات لمتابعة الأمر، بينما تواجد عدد من أفراد قنصلية دولة الإمارات في مكان الحادث منذ الأربعاء، فيما تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية الألمانية، ومنها شرطة بافاريا.

وتمّ تعميم صور المواطنين على جميع الأماكن، والوسائل الإعلامية، بما فيها عدد كبير من المحطات التلفزيونية والشبكات الإذاعية، كما تم إبلاغ كافة مراكز الشرطة والمستشفيات، فيما تكثف دوريات الشرطة جهودها في الطرقات.

تشكر السفارة كل من بذل الجهود للعثور على الطفلين المفقودين ونسأل الله عز وجل أن يحفظ مواطنينا من كل مكروه