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الخارجية الفرنسية تهنئ مصر بعضوية المقعد غير الدائم بمجلس الأمن

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الخارجية الفرنسية تهنئ مصر بعضوية المقعد غير الدائم بمجلس الأمن الخارجية الفرنسية تهنئ مصر بعضوية المقعد غير الدائم بمجلس الأمن

والرئيس الفرنسي هولاند

هنأت الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، بفوزها بالمقعد غير الدائم بمجلس الأمن الدولي، وذلك لمدة سنتين اعتبار من أول يناير 2016.

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال – في مؤتمر صحفي  عقده اليوم، إن بلاده ترحب بانضمام مصر, والدول الأخرى (اليابان والسنغال وأوكرانيا وأوروجواي) إلى مجلس الأمن الذي يعد المسؤول الأساسي عن السلام والأمن الدوليين، وتتطلع للعمل معهم بشكل وثيق على معالجة مختلف القضايا وفقا لميثاق الامم المتحدة .

و فازت مصر بالعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعامي (2016-2017), وذلك بعد انتهاء عملية الاقتراع السري التي جرت الخميس، بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

 

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