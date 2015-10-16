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تناول 3 وجبات يومياً يضر بالصحة

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تناول 3 وجبات يومياً يضر بالصحة تناول 3 وجبات يومياً يضر بالصحة

الثلاثاء 06-10-2015 02:00

يعتبر تناول ثلاث وجبات يومياً أمراً روتينياً لدى الكثيرين، ولكن قد يكون هذا الأمر خاطئاً، حيث نصحت إحدى الدراسات الجديدة بالصيام وتخطي بعض الوجبات، مما يؤدي إلى فقدان الوزن ويقوي مناعة الجسم.
وقالت الكاتبة أبيجال كارول: "إن هذه الوجبات هي موروثات ثقافية فرضها المستوطنون الأوروبيون على المواطنين الأمريكيين الأصليين، وبمرور الوقت أعلن هذا النمط من الأكل بأنه صحي غير أنه لا يوجد دليل على هذا الافتراض"، وتستعين أبيجال بدراسة نشرت عام 2010 في المجلة البريطانية للتغذية، والتي تشير إلى وجود فرق بين الشخص الذي كان يأكل ثلاث وجبات كبيرة في اليوم أو كان يأكل ست وجبات صغيرة الحجم من ناحية السعرات الحرارية بشكل عام، وذلك وفقاً لـ"الدايلي ميل".
كما نصحت الكاتبة بتخطي الوجبات والصيام، وبأن ذلك قد يكون أفضل للصحة مقارنة بالالتزام بأنماط الأكل الجامدة، واستعانت بدراسة نشرت العام الماضي لجامعة جنوب كاليفورنيا، والتي ذكرت أن الصيام لمدة يومين أو أربعة أيام كل ستة أشهر يجنب الجسم الكثير من الأمراض، ويبقي الشخص على قيد الحياة، ففي الصيام يتم التخلص من والسكر المخزن في الجسم.
ومن الجدير بالذكر أن الصيام ركن من أركان الإسلام، وله فوائد كبيرة للقلب، ويعمل على تقوية جهاز المناعة، كما أنه سبب لتجدد الخلايا، ومقاوم أيضاً للشيخوخة، ويخلص الجسم من السموم.

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سيدتي

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