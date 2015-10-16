وزير الإسكان يعلن بدء تنفيذ محور روض الفرج بتكلفة 7 مليارات جنيه

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، بدء تنفيذ محور روض الفرج الجديد، والذي سيتم ربطه بالطريق الدائري الاقليمى، حتى طريق (الضبعة – السلوم)، بطول ٥٠ كيلومترا، حيث يعد المحور الأطول داخل محافظة واحدة، مشيرا إلى أن التنفيذ سينتهى خلال 20 شهرا، أى في الربع الأول من سنة 2017 بتكلفة تقديرية تبلغ 7 مليارات جنيه، شاملة أعمال التنفيذ ونزع الملكيات.

وقال الوزير، في بيان صدر عقب اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العربالمهندس محسن صلاح، لمتابعة بدء أعمال التنفيذ – إن الشركة بدأت أعمال الخوازيق، في المجرى المائي، وصب القواعد، مؤكدا أن الشركة ملتزمة بتنفيذ الجزء الخاص، وتسليمه في الموعد المحدد.

وأضاف الوزير أن محور روض الفرج يربط ميدان الخلفاوى، والجيزة، و6أكتوبر، والطريق الدائرى الاقليمى، بمحافظات الجمهورية؛ لتسهيل عبور الناقلات والمواطنين، وخلق مناطق تنمية واستثمار، وتقليل زمن الرحلات بين شمال وغرب الجمهورية والعكس “، موضحا أنه سيكون موازيا لمحور 26 يوليو؛ ما يساعد بشكل كبير على حل الأزمة المرورية به.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير اللواء محمد ناصر إلى أن القوات المسلحة ستقوم بتمويل وانشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المحور الجديد، بتكلفة استثمارية 7 مليارات جنيه للمرحلة الأولى من الكيلو 29 من طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى بطول 35 كيلومترا عند محطة بشتيل، ويشمل اتجاهين (5 حارات مرورية لكل اتجاه) لتخصيص حارتين للأتوبيس المفصلى، وخط سكة حديد للترام السريع.