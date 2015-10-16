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بالصور.. إصابة جندى إسرائيلى فى عملية طعن جديدة بالخليل..واستشهاد المنفذ

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بالصور.. إصابة جندى إسرائيلى فى عملية طعن جديدة بالخليل..واستشهاد المنفذ بالصور.. إصابة جندى إسرائيلى فى عملية طعن جديدة بالخليل..واستشهاد المنفذ
شهدت مدينة الخليل عملية طعن جديدة، حيث أصيب جندى إسرائيلى وتمكنت قوات الاحتلال الإسرائيلى من إطلاق النار باتجاه منفذها وقتله، فى الوقت ذاته قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة فلسطينية فى بيت لحم، وفق ما أذاعت قناة سكاى نيوز.

اليوم السابع -10 -2015

وكانت قد نشرت سفارة فلسطين بالقاهرة إحصائيات رسمية لاعتداء الجيش الإسرائيلى والمستوطنين على الفلسطينيين فى الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أكتوبر الجارى، إذ بلغ إجمالى الاعتداءات على الفلسطينيين 4208 اعتداء، وبلغ عدد الشهداء 12 شهيدًا، وأصيب 1417 مواطنا، واعتقال 962، ونفذ الجيش الإسرائيلى 928 حالة اقتحام.

اليوم السابع -10 -2015

وبلغت اعتداءات المستوطنين خلال الفترة نفسها 496 اعتداءً، منها 80 حالة اقتحام للمسجد الأقصى، و127 حالة اعتداء على مواطنين، و8 محاولات اختطاف أطفال، و98 حالة اعتداء على ممتلكات، وتكسير أكثر من 220 مركبة، وحرق 15 أخرى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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