بالصور.. لحظة طعن جندى إسرائيلى بالخليل واستشهاد المنفذ بنيران الاحتلال

قام فلسطينى، يرتدى سترة صفراء خاصة بالصحافة، بطعن وإصابة جندى إسرائيلى فى مدينة الخليل بالضفة الغربية اليوم الجمعة قبل أن يستشهد رميا برصاص من قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى أحدث واقعة ضمن سلسلة طويلة من هجمات الطعن طوال الشهر الجارى.

_ سقوط شهيدين فلسطينيين بالخليل وجباليا فى مواجهات مع جيش الاحتلال

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_ بالصور.. إصابة جندى إسرائيلى فى عملية طعن جديدة بالخليل..واستشهاد المنفذ

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