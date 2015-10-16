آلاف المتظاهرين فى الأردن يطالبون بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل

تظاهر آلاف الاردنيين الجمعة فى مختلف مدن المملكة مطالبين بالغاء معاهدة السلام مع اسرائيل ردا على "انتهاكاتها" ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى، بحسب فرانس برس.

وشارك اكثر من خمسة آلاف شخص فى تظاهرة، انطلقت من أمام المسجد الحسيني، وسط عمان، مطالبة بالغاء معاهدة السلام الموقعة عام 1994، وهتف هؤلاء "لا سفارة صهيونية على ارض اردنية"، و"بالسكين والشبرية اطعن ابن اليهودية".

واحرق البعض علم اسرائيل خلال التظاهرة فيما رفعت لافتات كتب على بعضها "الغاء معاهدة وادى عربة هو الرد" و"الارض لنا والقدس لنا والله معنا".