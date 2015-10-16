ديلى ميل: الرجال يفكرون فى الجنس كل 6 ثوان وعندهم أهم من الأكل والشرب

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، وأفادت بأن الذكور لديهم اثنان من خلايا المخ الإضافية تدفعهما للتفكير فى الجنس أكثر من الأكل والشرب.

ووجد الباحثون من جامعة كوليدج فى لندن أن هذا البحث يوفر نظرة ثاقبة على سلوك الجنسين وتأثير المخ عليه، حيث إن الرجال يفكرون فى الجنس كل 6 ثوانٍ.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن الذكور يتذكرون اللقاءات الجنسية السابقة ويحددون أولويات الجنس فى المستقبل أكثر من النساء.

وأوضح الباحثون أن المخنثين جنسيًا يكونون أٌقل عرضة للتفكير بالجنس مقارنة بالرجال، لافتين إلى أن النساء ليس لديهن نفس الخلايا الموجودة لدى الذكور.

وأضاف الباحثون أن ممارسة الجنس ترفع من هرمون السيروتونين الذى يعرف باسم "هرمون السعادة"، وهذا ما يجعل الرجال يفكرون فى الجنس كثيرًا.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، وذلك فى السادس عشر من شهر أكتوبر الجارى.