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محافظ دمياط يخصم يوما لـ20 موظفا بالوحدة المحلية بالروضة لتغيبهم عن العمل

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محافظ دمياط يخصم يوما لـ20 موظفا بالوحدة المحلية بالروضة لتغيبهم عن العمل محافظ دمياط يخصم يوما لـ20 موظفا بالوحدة المحلية بالروضة لتغيبهم عن العمل
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط خصم يوم لـ20 موظفا بالوحدة المحلية بالروضة لتغيبهم عن العمل بدون إذن.

جاء ذلك في بيان رسمي منذ قليل، مضيفا أنه تنفيذاً للتعليمات المشددة للدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بانتظام العمل الإداري والارتقاء بمستوى الأداء داخل الوحدات المحلية والإدارية التابعة لدائرة محافظة دمياط، وبمرور لجنة من مفتشي مديرية التنظيم والإدارة لإجراء التفتيش المفاجئ على الوحدة المحلية بالروضة، حيث قامت اللجنة برفع سجلات الحضور والانصراف في تمام الساعة الثامنة والنصف وعشر دقائق، وكذلك الاطلاع على الإجازات المرخص بها للعاملين وخطوط السير عن هذا اليوم، وقد تبين للجنة عدم توقيع عدد 20 موظفاً بالوحدة المحلية لمدينة الروضة بدفاتر الحضور والانصراف وتم التشطيب عليهم.

وقد وافق الدكتور المحافظ على احتساب يوم 1/10/2015 غياب بدون أجر لعدد 20 موظفاً جرى عليهم حصر لجان التفتيش مع عدم قبول أية اجازات عارضة عن هذا اليوم، مع مجازاة كل منهم بالإنذار.

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مصر 365