خطباء الغردقة للمصلين: لا تكونوا كـ"الإمعة".. وشاركوا فى الانتخابات

تحدث عدد كبير من خطباء مساجد مدينة الغردقة اليوم، عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية التى من المقرر أن تكون بعد غد الأحد والاثنين فى محافظات المرحلة الأولى، ومنها البحر الأحمر، ونصحوا المصلين بالمشاركة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال إمام مسجد أسامة بن زيد بمنطقة الدهار للمصلين لا تكونوا كالإمعة تحسنوا مع الذين يحسنوا وتسيئوا مع الذين يسيئوا، مناشدا المصلين أن يشاركوا فى الانتخابات البرلمانية ولا يكونوا سلبيين وأن يختاروا ما ينفعهم، موضحا لهم أن مشاركتهم فى الانتخابات واجب لهم لأنفسهم وواجب لهم لبلدهم.