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خطباء الغردقة للمصلين: لا تكونوا كـ"الإمعة".. وشاركوا فى الانتخابات

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خطباء الغردقة للمصلين: لا تكونوا كـ"الإمعة".. وشاركوا فى الانتخابات خطباء الغردقة للمصلين: لا تكونوا كـ"الإمعة".. وشاركوا فى الانتخابات
تحدث عدد كبير من خطباء مساجد مدينة الغردقة اليوم، عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية التى من المقرر أن تكون بعد غد الأحد والاثنين فى محافظات المرحلة الأولى، ومنها البحر الأحمر، ونصحوا المصلين بالمشاركة.

وقال إمام مسجد أسامة بن زيد بمنطقة الدهار للمصلين لا تكونوا كالإمعة تحسنوا مع الذين يحسنوا وتسيئوا مع الذين يسيئوا، مناشدا المصلين أن يشاركوا فى الانتخابات البرلمانية ولا يكونوا سلبيين وأن يختاروا ما ينفعهم، موضحا لهم أن مشاركتهم فى الانتخابات واجب لهم لأنفسهم وواجب لهم لبلدهم.

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مصر 365