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تجهيز 100 سيارة إسعاف استعدادا للانتخابات البرلمانية فى المنيا

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تجهيز 100 سيارة إسعاف استعدادا للانتخابات البرلمانية فى المنيا تجهيز 100 سيارة إسعاف استعدادا للانتخابات البرلمانية فى المنيا

>قال الدكتور أحمد سيف مدير مرفق الإسعاف بالمنيا، أنه تم تجهيز 100 سيارة إسعاف للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ستكون متواجدة أمام مقرات اللجان الانتخابية.

وأضاف سيف، أنه تقرر وقف جميع الإجازات والراحات لجميع العاملين والمشرفين بالمرفق لحين انتهاء إجراء انتخابات مجلس النواب، لافتا الى أنه سيتم عمل تمركزات ثابتة ودوريات متحركة على كل اللجان، مع مرور دوري من مشرفي القطاعات على مستوي المحافظة، ومدير فرع الهيئة بالمنيا، وتم تجهيز وتوفير الأدوية اللازمة للسيارات.

وأشار مدير مرفق الإسعاف بالمنيا، إلى أن جميع سيارات الإسعاف بالمرفق ستكون مستعده للمشاركة في تأمين العملية الإنتخابية، وتم عمل خطة لنشر وتوزيع عدد السيارات المناسبة لكل دائرة انتخابية، فضلاً عن تخصيص سيارة أمام كل مركز لفرز الأصوات.
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