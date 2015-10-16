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الجيش والشرطة يؤمنان وصول 486 قاضيًا مشرفًا على الانتخابات بأسوان

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الجيش والشرطة يؤمنان وصول 486 قاضيًا مشرفًا على الانتخابات بأسوان الجيش والشرطة يؤمنان وصول 486 قاضيًا مشرفًا على الانتخابات بأسوان
بدأت قوات الجيش والشرطة، اليوم الجمعة، فى تأمين وصول القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسوان.

وأكد المستشار محمد عفيفى، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بأسوان، أن اللجنة أنهت الاستعدادات الختامية، لتأمين القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، ومديرية أمن أسوان، بدءًا من وصولهم مطار أسوان الدولى اليوم وغدًا، وحتى تواجدهم بمقار اللجان الفرعية الموزعة على مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح المستشار عفيفى، أن إجمالى عدد اللجان الفرعية على مستوى الدوائر الخمس بالمحافظة بلغت 486 لجنة فرعية، و227 مركز انتخابى، بينما بلغ عدد الناخبين بالمحافظة 932 ألفًا و141 ناخبًا وناخبة.
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