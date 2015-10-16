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الكشف على 1776 مريضا فى قافلة علاجية مجانية لـ"صحة بنى سويف"

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الكشف على 1776 مريضا فى قافلة علاجية مجانية لـ"صحة بنى سويف" الكشف على 1776 مريضا فى قافلة علاجية مجانية لـ"صحة بنى سويف"
نظمت مديرية الصحة ببنى سويف، قافلة علاجية مجانية لمواطنى قرية الحرجة بمركز ناصر شمال المحافظة، تم خلالها توقيع الكشف الطبى على 1776 من الأهالى وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفى المركزى.

أشرف على القافلة التى استمرت يومين الدكتور جمال الجوهرى وكيل وزارة الصحة، والمهندس رمضان بخاطره منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمحافظة، وشارك فيها عدد من الأطباء فى عدة تخصصات وأجريت التحاليل الطبية للمواطنين، بالإضافة إلى إقامة ندوات تثقيفية لأهالى القرية عن "الصحة الإنجابية وأهمية تنظيم الأسرة، الكشف المبكر، وفوائد التغذية السليمة".

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مصر 365