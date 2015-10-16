"تعليم شمال سيناء" تشكل لجنة لإنهاء تحويلات الطلاب المنقولين من الشيخ زويد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، فى بيان لها اليوم، عن تكليف حسن حجازى وكيل وزارة التربية التعليم بشمال سيناء المسئولين بالمديرية لإنهاء تحويلات الطلاب المنقولين من مدارس الشيخ زويد لإدارتى العريش وبئر العبد، خلال اجتماع عقد بمكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بالعريش بحضور المهندسة ليلى مرتجى وكيل المديرية.

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة طارق الترامسى مدير عام الشئون التنفيذية، وأنه تم تحديد موعد أقصاه الأحد المقبل لإنهاء أوراق الطلبة المنقولين وتسليمهم الكتب والتغذية.

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