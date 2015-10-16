أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تعليم شمال سيناء" تشكل لجنة لإنهاء تحويلات الطلاب المنقولين من الشيخ زويد

Google+ Print
"تعليم شمال سيناء" تشكل لجنة لإنهاء تحويلات الطلاب المنقولين من الشيخ زويد "تعليم شمال سيناء" تشكل لجنة لإنهاء تحويلات الطلاب المنقولين من الشيخ زويد
أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، فى بيان لها اليوم، عن تكليف حسن حجازى وكيل وزارة التربية التعليم بشمال سيناء المسئولين بالمديرية لإنهاء تحويلات الطلاب المنقولين من مدارس الشيخ زويد لإدارتى العريش وبئر العبد، خلال اجتماع عقد بمكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بالعريش بحضور المهندسة ليلى مرتجى وكيل المديرية.

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة طارق الترامسى مدير عام الشئون التنفيذية، وأنه تم تحديد موعد أقصاه الأحد المقبل لإنهاء أوراق الطلبة المنقولين وتسليمهم الكتب والتغذية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365