محافظ الفيوم يتابع أعمال رصف وإضاءة الشوارع باللمبات الموفرة

تفقد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أعمال الرصف وأعمال الإنارة والتجميل فى عدد من المناطق التابعة لحى غرب، بحضور اللواء محمد حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد.

ووفقا لبيان رسمي لمحافظة الفيوم ، قام المحافظ بمتابعة أعمال الرصف بمنطقة حى الجامعة بعد إضافة الطبقة الأخيرة من الأسفلت، كما تفقد أعمال التجميل وتركيب اللمبات الموفرة، وأماكن الانتظار والاستراحات التى يجرى تركيبها بالمنطقة حتى تكون متنفساً للمواطنين ومظهراً جمالياً وحضارياً لجميع أهالى الفيوم والوافدين إليها.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف التى يجرى تنفيذها بشارع المدارس، وأصدر توجيهاته للقائمين على أعمال الرصف بالمنطقة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال، كما شدد على ضرورة رفع القمامة والانتهاء من إصلاح شبكات الصرف الصحى بالشارع حتى لا تعوق أعمال الرصف.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه يجرى تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى بالمحافظة، بما يشمله ذلك من أعمال الرصف والتجميل والإنارة وإصلاح وصيانة شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، مؤكداً أن العمل يجرى على قدم وساق لوضع الفيوم فى مكانتها التى تليق بها، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تركيب اللمبات الموفرة "الليد" بمنطقة حى الجامعة لدورها فى ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين جودة الإضاءة، كما يجرى تنفيذ أعمال التشجير والتجميل فى المنطقة الممتدة من ميدان التدريب حتى موقف سنهور وتزويدها باستراحات وأماكن لانتظار المواطنين فى صورة جمالية تتماشى مع المكونات السياحية التى تتمتع بها المحافظة.