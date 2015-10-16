إزالة مبانى مخالفة وتعديات على الأراضى الزراعية بحى شرق بالفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية لمحافظة الفيوم اليوم الجمعة بإزالة مبانى مخالفة وتعديات على الأراضى الزراعية بحى شرق.

ووافقا لبيان رسمي للمحافظة ، أن ذلك جاء فى إطار توجيهات المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فور حدوثها، قام الجهاز التنفيذى لحى شرق برئاسة سلامة عبد الوهاب بإزالة عدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالتبوير، وإزالة عدد من المبانى المخالفة على الطريق الدائرى ومنطقة الزملوطى.

قامت معدات الحى بإعادة ردم مساحة 400 متر من الأراضى الزراعية بمنطقة الزملوطى قام أصحابها بتبويرها وحفرها تمهيداً لإقامة أحد الأبراج السكنية عليها، كما تم إزالة عدد من المبانى المخالفة بالبلوك الأبيض على الأراضى الزراعية بالمنطقة.

كما قامت الحملة بإزالة عدد من المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية بالطريق الدائرى حول مدينة الفيوم أمام عزبة رمزى، وإعادة ردم وإزالة تعديات على الأراضى الزراعية بمنطقة دله قبل أن تتحول إلى مبانى وأبراج مخالفة.

أكد محافظ الفيوم أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضى الزراعية وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة التعديات فور حدوثها ومصادرة مواد البناء حتى لا يتم تكرار التعدى مرة أخرى، إعلاءً لهيبة الدولة وسيادة القانون، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات أجهزة الإدارة المحلية لمنع استغلال فترة انتخابات مجلس النواب فى التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء أو التبوير، مؤكداً أنه سيتم محاسبة المقصرين فى آداء واجبات عملهم المنوطة بهم.