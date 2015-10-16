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إيقاف طبيب عن العمل وإغلاق مستشفى خاص بسبب الإهمال فى الشرقية

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إيقاف طبيب عن العمل وإغلاق مستشفى خاص بسبب الإهمال فى الشرقية إيقاف طبيب عن العمل وإغلاق مستشفى خاص بسبب الإهمال فى الشرقية
قرر الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إغلاق قسم العمليات فى مستشفى خاص بمركز فاقوس، وإيقاف طبيب عن العمل وإحالته لتحقيق، عقب إصابة مريض بغبيوبة نتيجة إهمال طبى.

وأوضح "مكين" أن القرارات جاءت بناء على توصية لجنة تحقيق برئاسة الدكتور حسام قمحاوى مدير العلاج الحر، أثبتت تحويل الطبيب مريض من مستشفى فاقوس العام إلى مستشفى خاص بدعوى نقص الإمكانيات فى المستشفى العام بالمخالفة لقرار وزارة الصحة "حال توجه مريض لمستشفى لا يوجد به إمكانيات لعلاجه يتم تحويله لأقرب مستشفى تابعة للوزارة"، فضلا عن إجراء الطبيب العملية بعد أقل من ساعتين من الحادث دون عمل فحوصات طبية شاملة أو أشعة مقطعية واتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة، حيث يرحج أن المريض كان يعانى من ارتجاج فى المخ ونزيف دخلى أدى إلى دخوله في غيبوبة عقب تخديره، لافتًا إلى أن العقوبة قد تصل إلى الفصل من الخدمة.

كان وكيل وزارة الصحة بالشرقية تلقى شكوى من أهالى المريض فاضل العزازيزى 26 سنة سائق ومقيم فى قرية الإخيوة مركز الحسينية، بإصابته بغيبوبة كاملة، عقب إجراء عملية تركيب مسمار طبى فى فخذه على خفية تعرضه لحادث سير وبتشكيل لجنة تحقيق توصلت إلى إدانة الطبيب فيما تم نقل المريض إلى مستشفى الأحرار العام لاستكمال علاجه.

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مصر 365