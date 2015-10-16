حبس أمين شرطة بقسم النزهة سرق حقيبة بها 39 ألف جنيه من موظف بالإكراه

أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة، وإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، بحبس أمين شرطة من قوة مباحث قسم شرطة النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة موظف بالإكراه وخطف منه حقيبة بها 39 ألف جنيه.

كشفت تحقيقات النيابة أن المجنى عليه كان بحوزته مبلغ 39 ألفا باقى ثمن سيارة باعها وأثناء وقوفه بموقف العاشر توجه له شخص وأخبره أنه أمين شرطة مباحث وفتشه وعندما سأله عن الأشياء الموجودة بالحقيية رد عليه الموظف بأنها أموال ملكا له، وأثناء حديث أمين الشرطة مع الموظف خطف منه الحقيبة واستقل المتهم دراجته النارية وفر هاربا.

توجه الموظف لقسم شرطة النزهة لتحرير محضر بالواقعة، وعرض عليه ضباط القسم صورا لأفراد الشرطة الذين يعملون بالقسم فتعرف على أحدهم، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة.

وتبين من تحريات المباحث صحة الواقعة، وأن المتهم أمين شرطة مباحث على قوة قسم شرطة النزهة وتنقل فى يوم الحادث فى أكثر من مكان بعد ارتكابه للواقعة لإبعاد الشبهة عنه.