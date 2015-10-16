"الأموال العامة" تسقط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى جرائم الهجرة غير الشرعية بمصر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية، وتبين أنهم وراء تنظيم رحلات السفر للبلاد الأوروبية للشباب.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها أن وارء العديد من عمليات الهجرة غير الشرعية لدول الإتحاد الأوروبى خلال الفترة الأخيرة تشكيلاً عصابياً، ضم عدد من الأشخاص "مختلفى الجنسيات "، وأنهم يتخذون من منطقة شرق القاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهم الإجرامى فى تجميع راغبى الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبى من رعايا الدول العربية والأفريقية والشباب المصريين، وتسفيرهم لأحد المدن الساحلية ومنها بحراً داخل قوارب صيد إلى السواحل الإيطالية .

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأموريات فى توقيتات متزامنة ومتلاحقة إستهدفت أماكن تجمع عناصر التشكيل العصابى، حيث تم ضبط "عبد الحكيم.ص" 24 سنة، و6 اخرون يحملون جنسيات مختلفة و4 مصريين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم أثناء تواجدهم بعدة مقاهى بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث تولى المتهمون تجميع راغبى الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبى من رعايا الدول الأفريقية وبعض الدول العربية وبعض الشباب المصرى، ويقومون بنقلهم بواسطة سيارات أجرة إلى إحدى المدن الساحلية، ثم تهريبهم بمعرفة متهم يدعى "عبدالستار . ع " وشهرته "أبوخالد"، "سبق ضبطه بمعرفة الإدارة فى قضية هجرة غير شرعية، ومحبوس على ذمتها".

عثر بحوزة المتهمين على مبالغ مالية قدرها ( 13170 دولار أمريكى ، 170 يورو ، 36280 جنيه مصرى) من حصيلة نشاطهم الإجرامى، وجهاز لاب توب و( 3 ) أجهزة كمبيوتر، و( 22 ) هاتف محمول، و6 سيارات ملاكى ماركات مختلفة من حصيلة نشاطهم الإجرامى، وبيانات بأعداد الأشخاص الذين تم تهريبهم والمبالغ المالية التى حصلوا عليها منهم، ورخصة قيادة مزورة بالكامل، وبطاقات تسجيل لاجئ مزورة بالكامل.

تم فحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة بحوزتهم فنياً، وتبين إحتوائها على صور تأشيرات دخول دول الإتحاد الأوروبى، كمية كبيرة من الملفات تحتوى على كشوف حسابات تفيد تلقى مبالغ مالية مختلفة من العديد من الأشخاص .

اعترف المتهمون بنشاطهم الإجرامى وأنهم وراء العديد من عمليات التهريب وحالات الإحباط التى تمت خلال الفترة الأخيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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