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«واتس آب» يطور تقنية 3D Touch في آيفون

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«واتس آب» يطور تقنية 3D Touch في آيفون «واتس آب» يطور تقنية 3D Touch في آيفون

الواتس آب

حدث  برنامج الدردشة الفورية “واتس آب” تطبيقه على أجهزة “آيفون” لدعم تقنية اللمس ثلاثي الأبعاد 3D Touch المتوفرة داخل هواتف “آيفون 6S و6S بلس”.

ويتيح البرنامج الآن لمستخدمي هواتف “آيفون” الجديدة الضغط بقوة داخل المحادثات على الصور، ومقاطع الفيديو، والروابط، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي وجهات الاتصال المرسلة أو المُستقبلة ليتم عرض معاينة لها، دون الحاجة إلى فتحها بشكل كامل كما كان الحال في السابق.

ولا يضيف التحديث الجديد قائمة الوصول السريع التي تظهر عند الضغط بقوة على أيقونة التطبيق في شاشة التطبيقات، إلا أن الشركة سوف تعمل على توفير هذه القائمة في وقت لاحق.

 

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