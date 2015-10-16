أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

حكومة طرابلس غير المعترف بها: مشتبه بهما جديدين في تفجير لوكربي

Google+ Print
حكومة طرابلس غير المعترف بها: مشتبه بهما جديدين في تفجير لوكربي حكومة طرابلس غير المعترف بها: مشتبه بهما جديدين في تفجير لوكربي

16 أكتوبر 2015 | 3:14 مساءً

أعلن  متحدث باسم غير المعترف بها في طرابلس، اليوم الجمعة، المشتبه بهما الجديدين في قضية لوكربي هما عبدالله السنوسي رئيس المخابرات في عهد معمر القذافي ومحمد أبو عجيلة.
> وأضاف،  أن السنوسي محتجز في سجن بطرابلس حالياً بعد إدانته لدوره في مقتل محتجين خلال انتفاضة 2011 على حكم القذافي. ولم تتوفر بعد تفاصيل عن المشتبه به الثاني في تفجير الطائرة التابعة لشركة بان أميركان فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988.
> وأرسل جمال زوبية مدير المكتب الإعلامي للحكومة،وفقًا لرويترز غير المعترف بها رسالة إلى الصحافيين تؤكد صحة الاسمين، لكنها ذكرت أن مكتب المدعي العام الليبي لم يخطر رسمياً بذلك.
> وكان الادعاء العام الاسكتلندي ذكر، أمس الخميس، أن محققين اسكتلنديين وأميركيين تعرفوا على ليبيين مشتبه بهما يعتقد أنهما تورطا في التفجير.

2015-10-16

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم