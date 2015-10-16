حكومة طرابلس غير المعترف بها: مشتبه بهما جديدين في تفجير لوكربي

أعلن متحدث باسم الحكومة غير المعترف بها في طرابلس، اليوم الجمعة، المشتبه بهما الجديدين في قضية لوكربي هما عبدالله السنوسي رئيس المخابرات في عهد معمر القذافي ومحمد أبو عجيلة.

> وأضاف، أن السنوسي محتجز في سجن بطرابلس حالياً بعد إدانته لدوره في مقتل محتجين خلال انتفاضة 2011 على حكم القذافي. ولم تتوفر بعد تفاصيل عن المشتبه به الثاني في تفجير الطائرة التابعة لشركة بان أميركان فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988.

> وأرسل جمال زوبية مدير المكتب الإعلامي للحكومة،وفقًا لرويترز غير المعترف بها رسالة إلى الصحافيين تؤكد صحة الاسمين، لكنها ذكرت أن مكتب المدعي العام الليبي لم يخطر رسمياً بذلك.

> وكان الادعاء العام الاسكتلندي ذكر، أمس الخميس، أن محققين اسكتلنديين وأميركيين تعرفوا على ليبيين مشتبه بهما يعتقد أنهما تورطا في التفجير.