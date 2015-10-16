قائد الأرجنتين للقب العالمي: برشلونة قد لا يفوز بكأس العالم.. وميسي سيكون أفضل مع هذا الفريق

(إفي): بدا المدرب الأرجنتيني السابق سيزار لويس مينوتي مقتنعا بقدرة فريق ريفربليت المحلي على هزيمة برشلونة إذا ما تواجها في نهائي مونديال الأندية، لأن أبناء المدرب لويس إنريكي يخسرون أمام أي فريق.

وقال مينوتي:"إنها مباراة ويجب خوضها، لكن فريق لويس إنريكي يخسر أمام أي منافس. لكن إذا كان برشلونة جوارديولا فليس لدى ريفر أي فرصة للفوز"، وذلك خلال مقابلة أجرتها معه اليوم صحيفة (لاكابيتال) الأرجنتينية.

وأضاف بطل كأس العالم مع التانجو عام 1978 "إذا لم يلعب ميسي، فإن ريفر لديه حظوظ كبيرة في الفوز على برشلونة في اليابان. لكن إذا تم الدفع به ستكون الأمور معقدة لأنهم يعتمدون على حالة الفتى".

يشار إلى أن ريفربليت وبرشلونة قد يتواجهان في نهائي مونديال الأندية في 20 ديسمبر المقبل في اليابان، إذا تغلبا على منافسيهما في دور نصف النهائي من البطولة.

بالمثل، كشف مدرب برشلونة السابق في الفترة بين 1983 و1984 أنه بدون ميسي كان ليستحيل على الأرجنتين تجاوز دور المجموعات في مونديال البرازيل 2014.

وأوضح "لا يفوز فريق بفضل لاعب، سواء كان ميسي أو حتى دييجو مارادونا. كرة القدم لا تختزل في لاعب واحد، بل هي فريق. ميسي يمنحك جرعة زائدة من التفوق لا تتوافر لأي منتخب آخر، لكن يجب تقديم المساندة له. والأرجنتين أحيانا تساعده وأحيانا أخرى لا. على العكس فإذا لعب ميسي لصالح ألمانيا فسيكون استثنائيا".

كما أكد مينوتي أن "بيب (جوارديولا) هو أفضل مدرب على مدار الأعوام الـ30 الماضية".