مورينيو: ما قام به الاتحاد الإنجليزي ضدي فضيحة بكل المقاييس

هاجم جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما وقع عليه الأخير عقوبة الإيقاف لمباراة وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني.

وعاقب الاتحاد الإنجليزي المدرب البرتغالي بعد انتقاده للأداء التحكيمي بعد خسارة فريقه على ملعبه ضد ساوثهامبتون 3-1 في الجولة الثامنة من الدوري.

ونشرت صحيفة جارديان الإنجليزية هجوم مدرب إنتر ميلان وريال مدريد السابق على الاتحاد الإنجليزي واصفا العقوبة بـ"فضيحة مطلقة".

وأضاف مورينيو "كل كلمة أقولها قد أتعرض بعدها للإيقاف. العقوبة فضيحة بكل المقاييس بالنظر إلى العالم الذي نعيش فيه الآن".

وأردف "أنا لست إنجليزيا. لغتي الإنجليزية ليست ممتازة. والفارق بين قولي (خائف) و(ضعيف وساذج) كلفني 50 ألف جنيه إسترليني لذا أرى أن هناك شيء ما كما تعلمون".