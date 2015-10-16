بينيتث: حاربت لبقاء راموس مع ريال مدريد.. ولا توجد مشاكل بيننا

قال رافاييل بينيتث مدرب ريال مدريد إنه فعل كل ما في وسعه كي يبقى سيرخيو راموس مع الفريق بعدما أراد مانشستر يونايتد التعاقد معه في صفقة تبادلية مع الحارس ديفيد دي خيا.

وانتقد بينيتث راموس بعد تعادل الفريق مع جاره أتليتكو مدريد 1-1 لارتكابه خطأ داخل منطقة الجزاء احتسبت بسببه ركلة جزاء للمضيف أضاعها أنتوان جريزمان.

وتسائل قائد الميرنجي بعد المباراة لماذا أخرج بينيتث ثنائي الفريق كريم بنزيمة وإسكو في المباراة التي أقيمت على ملعب فيسينتي كالديرون.

وقال مدرب ليفربول وتشيلسي السابق لإذاعة أوندا تشيرو الإسبانية:"حاربت أكثر من الجميع كي يبقى راموس. لا توجد على الإطلاق أي مشاكل بيننا".

وأضاف "هو قائدنا ولاعب ممتاز عليه أن يستمر بنفس المستوى".