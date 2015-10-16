Lady gaga في الأشهر الأخيرة من الحمل

حققت النجمة العالمية Lady gaga ،29 سنة، شهرة كبيرة خصوصاً بالنسبة الى إطلالاتها المثيرة للجدل. إنما هذه إطلالة اليوم بالذات، لم تكن على الحسبان أبداً.

فقد التقطت عدسات المصوّرين لبطلة شخصية مصاصة الدماء في فيلم America Horror Story: Hotel ، الكثير من اللقطات أثناء تصويرها أحد مشاهد الحلقات الجديدة منه في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، حيث ظهرت gaga وكأنها في الأشهر الأخيرة من الحمل، مرتدية معطفاً من اللون الأخضر يزيّنه الفراء.

Lady gaga أذهلت حيّرت المراقبين من خلال هذه الصور، الى أن علموا أن إطلالتها هذه ما هي إلا خدمة لدورها في مشاهد تصوير المسلسل المذكور أعلاه بموسمه الخامس.

يشارك في بطولة المسلسل الأميركي الى جانب Lady gaga، عدد كبير من النجوم، من أبرزهم سارا بولسون، كاتي باتس، إيما روبيرتس و ناعومي كامبل.