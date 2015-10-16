بالصور: تكريم جورج قرداحي وشمس في ختام مونديال الاعلام

أقيم مساء الأربعاء حفل ختام مونديال الاعلام العربي في دورته الرابعة بحضور عدد ضخم من نجوم الدراما والاعلام المصرييين والعرب،برئاسة دكتور إبراهيم أبو ذكري وذلك بفندق موفنبيك.

وخلال الحفل تم تكريم كل من الفنانة صابرين والمخرج هاني اسماعيل عن مسلسل "أوراق التوت"وكل من طارق لطفي وروجينا عن دورهما المتميز في مسلسل "بعد البداية" الذي حصل على أعلى نسب مشاهدات وحاز على اشادات كل النقاد والجماهير.

وعن مسلسل "عيون القلب" الذي عرض مؤخرا تم تكريم ماجد المصري فيما كرم حماده هلال عن مسلسله "ولي العهد" الذي مثل العودة التلفزيونية لحمادة بعد غياب ما يزيد عن الخمسة عشر عاما، وعن مسلسل "هوامير الصحراء" كرم كل من الفنانان السعوديان دينا محمد وأيمن الشيخاني.

وكان للسعودية أيضا نصيب اخر من الجوائز حيث حصل كل من الفنانين أغادير السعيد عن جائزة للمسرح النسائي السعودي كما حصلت ايضا الفنانة ليلى السلمان والمخرجة جومانا أسعد والمنتجة عبير جليح على جوائز تقديرية في الحفل الذي قدمة الاعلامي طارق علام والفنانة سمية الخشاب.

كما تم تكريم المخرج أحمد شفيق والفنان أحمد السقا كأحسن ممثل في مسلسل "ذهاب وعودة"، والسيناريست أيمن سلامة، كأحسن مؤلف عن مسلسل "مريم" الذي قامت ببطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وخالد النبوي كما كرم الطفل كريم الابنودي عن دوره في مسلسل"حواري بوخارست".

وتغيبت كل من الفنانتان نيللي كريم ومنه شلبي عن حفل التكريم وتسلم جوائزتهما عن مسلسل"تحت السيطرة"و"حارة اليهود".

وكرمت إدارة المهرجان الموزع الموسيقى عادل عايش، والمطربة شمس الكويتية عن أغنية"دين أبوهم اسمه إيه"ولم تتخل شمس ايضا عن حراسها الشخصيين الذين رافقوها مثلما حدث تماما في حفل الافتتاح.

وفي فئة الأغنية أيضا كرم المطرب العراقي حاتم العراقي والمطرب الشعبي القدير أحمد عدوية الذي شارك نجله محمد في إحياء حفل الختام ايضا برفقة شمس الكويتية وإيهاب توفيق وأحمد زكريا.

ومن الاعلاميين كرم الاعلامي اللبناني جورج قرداحي والسعودي عبد الله العامر والأردنية مارغو حداد التي تعد أول إعلامية أردنية يتم تكريمها في المونديال كما تم تكريم برنامج "صباح الخير يا مصر" كأفضل برنامج "مورنينج شو" .