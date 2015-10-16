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بالفيديو سعد الصغير يفضح تامر أمين: كل يوم بيسهر عندي وفي إيده واحدة

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بالفيديو سعد الصغير يفضح تامر أمين: كل يوم بيسهر عندي وفي إيده واحدة بالفيديو سعد الصغير يفضح تامر أمين: كل يوم بيسهر عندي وفي إيده واحدة

الجمعة 16-10-2015 12:59

فتح المغني الشعبي سعد الصغير النار على الاعلامي تامر أمين، في محاولة منه لرد اعتباره بعد أن تحدث هذا الأخير في برنامجه "من الآخر" عن علاقة سعد بالراقصة شمس، مؤكداً أنها وصلت الى النيابة بعد ضرب شمس له قائلاً "سعد أكل علقة محترمة".
وتساءل سعد "كيف عرف تامر أن الموضوع وصل للنيابة وفين المحضر اللي بيتكلم عنه؟".
وأضاف سعد خلال لقائه بالاعلامية أروى في برنامجها "الليلة دي" قائلاً "هو الأستاذ تامر كان شاف شمس وهي بتضربني؟!
وختم سعد هجومه على تامر قائلاً "هو يدعي الأخلاق والدين لكنه بعيد عنهما، وكل يوم يذهب إليّ في الملهي الذي أعمل فيه وفي يده واحدة"أي برفقة سيدات.

شاهدوا سعد الصغير يهاجم تامر أمين

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سيدتي

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