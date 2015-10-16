هايدي كلوم: ألعب دور الأم والأب قبل وبعد الطلاق

بعد ثلاثة أعوام من طلاقها، كشفت هايدي كلوم عن السبب الكامن وراء طلاقها من زوجها سيل، كما كشفت أنها تلعب دور الأم والأب لأطفالها، قبل وبعد طلاقها الذي وقع في العام 2012 .

فبعد 3 سنوات، وفي مقابلة لها مع مجلة Redbook، تكلّمت هايدي، 42 عاماً، لأول مرة عن حياتها كزوجة سابقة وأم عزباء حالياً، وعن أمور تغيّرت في حياتها.

بالنسبة الى زوجها السابق الموسيقي سيل، قالت عارضة الأزياء المعتزلة إنه كان دائم السفر، كجزء من عمله الفني، وإنها كانت مع الأولاد على دراية بالأمر، ولهذا السبب كانت تمارس دور الأب والأم في آن معاً، رغم انشغالاتها كعارضة أزياء عالمية آنذاك.

وأضافت كلوم: نحن النساء يُمكننا القيام بأمور يعجز الرجال عن القيام بها.

ولكن لم يكن سبب طلاق هايدي من سيل بسبب سفره أو إهماله لعائلته، بل كان هناك العديد من الأسباب الأخرى، من ضمنها مشاكل واجهتها معه واجتهدا معاً الى حلّها من دون أي نتيجة، فقرّرا الطلاق.

كلوم ختمت حديثها مشيرة إلى أن أولوياتها في الحياة اليوم هي تربية أولادها، وأنها لم تعد تفكّر بزوجها السابق سيل، لكن ما زالت تحتفظ بذكريات جميلة عاشتها معه.

عارضة الأزياء المعتزلة والموسيقي سيل، أنجبا أربعة أطفال: ليني، 11 عاماً، لو، 6 أعوام، هنري، 10 سنوات ويوهان، 8.