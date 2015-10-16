طفلة تقتحم حفل نانسي عجرم في الاسكندرية وترفض الغناء معها

تألقت الفنانة نانسي عجرم مساء أمس في حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية للأغنية، الذي أقيم على مسرح "سيد درويش" في دار الأوبرا المصرية، وصعدت نانسي على خشبة المسرح بعد موعدها بساعة ما أُثار قلق الجمهور.

غنت نانسي التي إعتمدت في اطلالتها البساطة في الملابس والماكياج وتسريحة الشعر،على مدار أكثر من ساعتين، وحرصت على افتتاح الحفل بأغنية "على البركة" التي سبق وأهدتها للجمهور المصري أثناء حفل مشروع قناة السويس.

وكان لافتاً تفاعل الأطفال مع نانسي، حتى أن طفلة صعدت الى المسرح لإهداء نانسي وردة فطلبت منها نانسي الغناء معها أغنية "آه ونص" إلا أن الطفلة رفضت، وهو ما أُثار موجة من الضحك بين الجمهور وضحكت نانسي نفسها قائلة للطفلة "بخاطرك".

حضر الحفل كل من نقيب السينمائيين مسعد فودة والأمير أباظة رئيس مهرجان الاسكندرية والموسيقار حلمي بكر والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحادات النقابات الفنية ورئيس الاوبرا ايناس عبد الدايم ، والاعلامية نهالة كمال زوجة الشاعر الغنائي الراحل عبدالرحمن الابنودي ، والفنانة منال سلامة، المطرب المغربي محمود الادريسي،ورئيس المهرجان عوف همام ،ونضال الاشقر ،والشاعر الغنائي عماد حسن ،والمطرب ياسر الشرقاوي.

يذكر أن مهرجان الاسكندرية للأغنية تنتهي فعالياته يوم 23 أكتوبر الجاري ويحيي حفل الختام المطرب وائل جسار.