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خادمة منة فضالي تسرقها ولهذه الأسباب لم تقدّم دعوى بحقها

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خادمة منة فضالي تسرقها ولهذه الأسباب لم تقدّم دعوى بحقها خادمة منة فضالي تسرقها ولهذه الأسباب لم تقدّم دعوى بحقها

الجمعة 16-10-2015 13:52

تعرضت الممثلة منة فضالي لحادث سرقة من خادمتها التي تعمل لديها منذ فترة طويلة.
وأوضحت منه في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أنها فوجئت باختفاء الخادمة النيجيرية التي تعمل لديها بعد طلبها لإجازة، وإكتشفت سرقة مجوهرات ومبالغ مالية كبيرة وملابس واكسسوارات.
وأوضحت أنها كانت تفكر في تحرير محضر سرقة فيها وابلاغ السفارة النيجيرية عنها، خاصة وأن منة تحتفظ بالهوية الشخصية لهذه الخادمة، لكنها تراجعت لأنه ليس لديها معلومات عن الخادمة حتى تبلغ عنها وقالت إنها تعرف أنّ الخادمات النيجيريات يتسترن على بعضهن .
وكتبت منة على صفحتها الشخصية على فيس بوك:"اتسرقت من البنت اللى بتشتغل عندي ومش عارفة اجيبها، وعملت مليون حجة عشان تاخد اجازتها، بس معرفش اني اتسرقت غير من شويه، والواد اللي جبهالي بيقولي انتي كدابة، واكيد السفارة هتقف معاها،أدي اللي بناخده من الأجانب اللي بيشتغلوا في بلادنا."

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سيدتي