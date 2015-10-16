Kim Kardashian تؤجل حفل الـ Baby Shower من أجل لامار أودوم

كشفت النجمة العالمية Kim Kardashian أنها قامت بتأجيل حفل استقبال مولودها إلى أجل غير مسمّى، وهو ما يعرف بالـ Baby Shower في الغرب.

Kardashian البالغة من العمر 34 عاماً، والتي تنتظر طفلها الثاني من زوجها المغني Kanye West، أجلت الحفل بسبب وضع Lamar Odom زوج شقيقتها السابق، الذي يمكث في المستشفى بعد العثور عليه فاقداً للوعي داخل أحد بيوت الدعارة بولاية نيفادا الأمريكية.

وأكدت Kim التي تعاني من مرض مزمن، أنها ستكون بجانب أختها Khloe وعائلة Odom إلى أن يتعافى ويستعيد عافيته.

يشار إلى أن Khloé Kardashian ،وعلى الرغم من طلاقها من Odom، إلا أنها هرعت مع شقيقتها Kim Kardashian ووالدتهما Kris Jenner إلى لاس فيغاس، ليكنّ إلى جانبه ، وليطمئنن إلى وضعه الصحيّ.