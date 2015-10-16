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المكملات الغذائية تتسبب فى احتجاز آلاف المرضى سنويا بالمستشفيات

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المكملات الغذائية تتسبب فى احتجاز آلاف المرضى سنويا بالمستشفيات المكملات الغذائية تتسبب فى احتجاز آلاف المرضى سنويا بالمستشفيات
حذرت دراسة طبية حديثة من الأضرار الصحية الناجمة عن المكملات الغذائية التى يتناولها ملايين البشر حول العالم دون استشارة الطبيب، لافتين أنها تتسبب فى مخاطر صحية عديدة أكبر من التى نتوقعها.

وكشفت الدراسة التى أشرفت عليها مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية "CDC " وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" أن المكملات الغذائية تتسبب فى دخول أكثر من 23 ألف مريض سنوياً إلى وحدات طب الطوارئ داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحدها نتيجة للمضاعفات التى يتعرضون لها.

وتابعت الدراسة أن أغلب المرضى أصيبوا باضطرابات فى القلب مثل ارتفاع معدلات ضربات القلب وخفقان القلب، بالإضافة إلى آلام الصدر والكثير من المضاعفات الأخرى، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية.

ومن أبرز المكملات الغذائية التى استخدمت بشكل خاطئ وتسببت فى أضرار كثيرة: مستحضرات علاج السمنة ومنتجات تعزيز النشاط والحيوية، وهما مسئولان عن 72% من الحالات المرضية التى تم استقبالها فى وحدات طب الطوارئ داخل المستشفيات.

وأوصى الباحثون المرضى بضرورة استشارة الطبيب المختص قبل الحصول على أى مكمل غذائى لتجنب هذه المخاطر الصحية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "New England Journal of Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجارى.

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