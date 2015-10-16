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باحثون يطورون عدسة مصنوعة من نفس مادة شاشة الموبايل تحسن بصر كبار السن

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نجح فريق من العلماء البريطانيون فى تطوير عدسة مبتكرة من نفس المادة التى تصنع منها شاشات الهواتف المحمولة الذكية "التاتش" والتى تعمل على استعادة البصر لكبار السن وهذا الابتكار قد يكتب نهاية زمن نظارات القراءة.

وأوضح العلماء أنه مع التقدم فى السن والوصول إلى سن الخمسين تصاب عدسة العين باضطراب يسمى بـ"طول النظر الشيخوخى" المعروف أيضا باسم "طول النظر"، فيتطلب علاجه ارتداء نظارات القراءة.

وقام العلماء بابتكار عدسة مصنوعة من الكريستال السائل المستخدم فى صناعة شاشات الهواتف المحمولة الذكية والتى تعمل على استعادة الرؤية لكبار السن الذين يعانون من طول النظر الشيخوخى.

وأشار الفيزيائى ديفيش ميسترى، من جامعة مانشستر وليدز، إلى أن الكريستال السائل هو من المواد التى ليست صلبة أو سائلة أو غازية لكنه فى الحالة الرابعة للمادة حيث إنه بين المواد الصلبة البلورية والسائلة.

وأضاف العلماء فى معرض أبحاثهم أنه يتم زرع العدسة الاصطناعية فى العين خلال عملية جراحية، والتى يمكن أن تكون متاحة للجميع فى غضون عشر سنوات.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجارى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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