بالفيديو.. نشرة اليوم السابع : الصمت الانتخابى يبدأ .. و”العليا للانتخابات” تحذر من خرقه .. مع هاجر العادلى

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

>“الصمت الانتخابى” يبدأ.. و”العليا للانتخابات” تحذر من خرقه

“العليا للانتخابات”: إنهاء كافة الاستعدادات لتصويت المصريين بالخارج

التنمية المحلية: انتهاء استعدادات محافظات المرحلة الأولى لانتخابات النواب

“البحوث الفلكية”: كوكب زحل يقترن مع هلال “محرم” فجر غد

مدرب روما يمنح محمد صلاح مهمة جديدة أمام إمبولى