الجيش الإسرائيلي ينبش قبر الشهيد الفلسطيني فادي علون

قال متحدث باسم حكومة طرابلس، اليوم الجمعة إن المشتبه بهما الجديدان في قضية لوكربي هما عبد الله السنوسي رئيس المخابرات في عهد معمر القذافي ومحمد أبو عجيلة.

والسنوسي محتجز في سجن بطرابلس حاليا بعد إدانته لدوره في مقتل محتجين خلال انتفاضة 2011 على حكم القذافي. ولم تتوفر بعد تفاصيل عن المشتبه به الثاني في تفجير الطائرة التابعة لشركة بان أمريكان فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، حسبما ذكر موقع “24″ الإماراتي.

وأرسل جمال زوبية مدير المكتب الإعلامي لحكومة طرابلس رسالة إلى الصحفيين تؤكد صحة الاسمين لكنها ذكرت أن مكتب المدعي العام الليبي لم يخطر رسميا بذلك.

وكان الادعاء العام الاسكتلندي ذكر يوم الخميس أن محققين اسكتلنديين وأمريكيين تعرفوا على ليبيين مشتبه بهما يعتقد أنهما تورطا في التفجير.