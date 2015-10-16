السفارة المصرية بمسقط جاهزة لاستقبال الناخبين للتصويت غداً

تبدأ عملية اقتراع المصريين بالخارج في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية غداً السبت ، في 139 سفارة وقنصلية مصرية حول العالم مع استبعاد سوريا واليمن وليبيا وإفريقيا الوسطى لسوء الأحوال الأمنية.

وفى تصريح لـ"اليوم السابع" قال صبري مجدي صبري سفير بسلطنة عمان إن السفارة المصرية في مسقط أتمت استعداداتها لتصويت المصريين المقيمين والموجودين في السلطنة غداً وبعد غدا من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء .

وعن حق التصويت قال صبري : يحق لكل مصري مقيم خارج مصر، بعد تقديم تحقيق الشخصية المطلوب لمقره الانتخابي، الإدلاء بصوته لاختيار المرشحين في دائرته طالما أن اسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل الرقم القومي الخاص به والمدون به عنوانه في مصر، أو جواز سفر يحمل الرقم القومي ويكون ساري الصلاحية .. وذلك من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء وفقاً لتوقيت السلطنة ، ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر، ولا يجوز للناخب المقيم بالخارج الإدلاء بصوته مرة أخرى داخل مصر .

وأشار السفير إلى أنه تم تزويد السفارة بالأجهزة الخاصة بالتصويت وعدد إضافي من الكوادر الدبلوماسية والإدارية من الخارجية المصرية، للمساعدة فى إجراء العملية الانتخابية، تحسباً لاقبال عدد كبير من أبناء الجالية الموجودة داخل سلطنة عمان التى نأمل حضورهم للمشاركة الايجابية والبناءة من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة واستكمال خريطة الطريق راجيا من ابناء الجالية حسن اختيار من يمثلهم فى مجلس النواب المقبل نظراً لأهميته فى المرحلة القادمة.