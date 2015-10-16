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نجيب ساويرس معلقا على منشورات حزب النور الطائفية: "لا أعطيها أى أهمية"

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نجيب ساويرس معلقا على منشورات حزب النور الطائفية: "لا أعطيها أى أهمية" نجيب ساويرس معلقا على منشورات حزب النور الطائفية: "لا أعطيها أى أهمية"
قلل المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، من تداول أعضاء بحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية منشورات طائفية تهاجمه وتزعم أن حزب المصريين الأحرار يخوض الانتخابات من أجل أن يرأس "ساويرس" منصب رئيس الوزراء.

وعلق "ساويرس" فى تصريح لـ"اليوم السابع" على مثل هذه المنشورات، قائلا: "لا أعطيها أى أهمية"، مشيرا إلى فى الوقت ذاته إلى أن حزب المصريين الأحرار لديه استعداد لتشكيل حكومة.

وكان أعضاء بحزب النور السلفى قد واصلوا الدعاية الطائفية، ونشروا مؤخرا منشورا يدعو لانتخاب الحزب فى الانتخابات البرلمانية تحت زعم تطبيق الشريعة الإسلامية.

وهاجم المنشور المتداول على صفحات أعضاء النور حزب المصريين الأحرار، زاعما أن حزب المصريين الأحرار يخوض الانتخابات البرلمانية من أجل أن يرأس المهندس نجيب ساويرس منصب رئيس الوزراء، وقال المنشور: "انتخب من يحسن تمثيلك ويسعى فى تحقيق آمالك والشريعة هدفه الأساسى".

- منشور طائفى لـ"النور"يهاجم الأقباط ويدعو لانتخاب مرشحيه بزعم تطبيق الشريعة

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