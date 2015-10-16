أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالأسماء.. تشكيل غرفة عمليات نادى القضاة لمتابعة المشرفين على الانتخابات

Google+ Print
بالأسماء.. تشكيل غرفة عمليات نادى القضاة لمتابعة المشرفين على الانتخابات بالأسماء.. تشكيل غرفة عمليات نادى القضاة لمتابعة المشرفين على الانتخابات
أعلن نادى قضاة عن تشكيل غرفة العمليات التى تضم أعضاء بمجلس إدارته وقضاة آخرين بجانب موظفين إداريين لمعاونة الغرفة، والتى تتمثل مهمتها فى التواصل مع القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على انتخابات مجلس النواب 2015، لتذليل أى عقبات تواجههم فى سبيل أداء مهام الإشراف القضائى.

وشكلت غرفة عمليات نادى القضاة برئاسة المستشار عبد الله فتحى، رئيس النادى، وضمت المستشار محمد عبده صالح، متحدثًا رسميًا باسم الغرفة، وعضوية المستشار أحمد المنشاوى، عضو مجلس الإدارة، والمستشار محمد أنيس، والمستشار أشرف المصرى والمستشار خالد القاضى، وموظفين إداريين بنادى القضاة.

وتسلم نادى القضاة كشوف توزيع القضاة على اللجان الانتخابية من اللجنة العليا للانتخابات والتى تشمل أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة وأرقام هواتفهم واللجان التى يشرفون عليها، والمحافظات التى توجد بها اللجان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية