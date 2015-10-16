بالأسماء.. تشكيل غرفة عمليات نادى القضاة لمتابعة المشرفين على الانتخابات

أعلن نادى قضاة مصر عن تشكيل غرفة العمليات التى تضم أعضاء بمجلس إدارته وقضاة آخرين بجانب موظفين إداريين لمعاونة الغرفة، والتى تتمثل مهمتها فى التواصل مع القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على انتخابات مجلس النواب 2015، لتذليل أى عقبات تواجههم فى سبيل أداء مهام الإشراف القضائى.

وشكلت غرفة عمليات نادى القضاة برئاسة المستشار عبد الله فتحى، رئيس النادى، وضمت المستشار محمد عبده صالح، متحدثًا رسميًا باسم الغرفة، وعضوية المستشار أحمد المنشاوى، عضو مجلس الإدارة، والمستشار محمد أنيس، والمستشار أشرف المصرى والمستشار خالد القاضى، وموظفين إداريين بنادى القضاة.

وتسلم نادى القضاة كشوف توزيع القضاة على اللجان الانتخابية من اللجنة العليا للانتخابات والتى تشمل أسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة وأرقام هواتفهم واللجان التى يشرفون عليها، والمحافظات التى توجد بها اللجان.