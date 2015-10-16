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مقتل 40 مدنيا وإصابة 58 بسبب انفجار ألغام زرعها الحوثيون بمأرب شرق اليمن

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مقتل 40 مدنيا وإصابة 58 بسبب انفجار ألغام زرعها الحوثيون بمأرب شرق اليمن مقتل 40 مدنيا وإصابة 58 بسبب انفجار ألغام زرعها الحوثيون بمأرب شرق اليمن
صرح الدكتور عبد العزيز الشدادى مدير مكتب الصحة بمحافظة مأرب شرق اليمن بأن 40 من المدنيين قتلوا فى انفجارات الالغام التى زرعتها ميليشيات الحوثيين وصالح فى عدد من المناطق بالمحافظة قبل تحريرها منهم.

وأوضح الشدادى - فى تصريح لموقع سبأ الاعلامى- أن 58 من المدنيين أصيبوا باصابات بالغة جراء انفجار هذه الالغام، ودعا المسئول الجهات المعنية الى سرعة العمل على نزع الالغام فى المناطق التى تواجدت فيها المليشيات وزرعت فيها المئات من الألغام.

وأشار إلى أن 5 من أسرة واحدة لقوا حتفهم بمنطقة المنيين نتيجة انفجار لغم أرضى زرعته المليشيات فى منزل الأسرة التى عادت إليه بعد انسحاب الميليشيات منه.

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