مقتل نجل رئيس برلمان اليمن الموالى للحوثيين فى غارات بمدينة ذمار اليمنية

أكدت مصادر أمنية يمنية، اليوم الجمعة، مقتل نجل رئيس البرلمان الموالى للحوثيين يحيى الراعى، فى قصف شنته طائرات التحالف العربى بمدينة ذمار ( 100 كلم) جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر ، إن طائرات التحالف شنت عدة غارات على منزل الراعى الموالى أيضًا للرئيس اليمنى السابق على صالح فى منطقة جهران شمال غرب مدينة ذمار، ما أسفر عن مقتل نجله ذى يزن وإصابة عدد من مرافقيه.

كما أدت الغارات بحسب المصادر ذاتها إلى تدمير منزل الراعى بالكامل، فى حين ما تزال الطائرات تحلق بشكل كثيف فى أجواء المنطقة.

وفى العاصمة صنعاء، كثفت طائرات التحالف غارتها الجوية على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح.

وبحسب سكان محليين، فإن انفجارات عنيفة هزت العاصمة إثر غارات استهدفت جبل النهدين ودار الرئاسة جنوب صنعاء، إلى جانب مخازن الأسلحة فى جبل نقم شرق صنعاء كما استهدفت غارات أخرى ألوية الصواريخ فى عطان غرب العاصمة.