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كابول ترحب بقرار أوباما الإبقاء على القوات الأمريكية في أفغانستان

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كابول ترحب بقرار أوباما الإبقاء على القوات الأمريكية في أفغانستان كابول ترحب بقرار أوباما الإبقاء على القوات الأمريكية في أفغانستان

رحبت الأفغانية، اليوم الجمعة بقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإبقاء على قوات في أفغانستان.

وقال بيان صادر عن القصر الرئاسي، إن القرار تم بعد أشهر من المناقشات بين الرئيسين، معتبرة أن القرار جاء وفقا لاتفاقية أمنية ثنائية واتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

ووصف البيان الذي نقلته وكالة أنباء “كاما” الأفغانية ، القرار بأنه “يؤمن المصالح المشتركة والاستقرار والتنمية في أفغانستان والحرب على الإرهاب في المنطقة والعالم”.

كما رحب بالقرار الأمين العام لحلف الناتو ينس شتولتنبرج، وقال إن الحفاظ على وجود كبير في أفغانستان إلى ما بعد 2016 يمهد الطريق لوجود مستدام لحلف شمال الاطلسي (الناتو).

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