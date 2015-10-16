العليا للانتخابات تحظر الدعاية الانتخابية في بداية مرحلة الصمت الانتخابي

بدأت اليوم الجمعة، فترة الصمت الانتخابي التي أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات.

ويحظر خلال تلك الفترة على الأحزاب والمستقلين والقوائم الحزبية والمستقلة، المتنافسين على مقاعد مجلس النواب بالمرحلة الأولى لانتخابات البرلمان، القيام بأى شكل من أشكال الترويج أو الدعاية الانتخابية أو ممارسة أى نشاط فى إطار حملتها الانتخابية، كما يحظر على وسائل الإعلام تناول أى موضوع عن الانتخابات يحتوى نوعاً من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن أى خرق لفترة الصمت الانتخابى من جانب المرشحين على النظام الفردى والقوائم سيواجه بتوقيع عقوبات على المخالفين وفقاً لما ينظمه قانون مباشرة الحقوق السياسية.

و تبدأ المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2015 يومى الأحد الاثنين 18 و19 أكتوبر الجارى فى 14 محافظة وهى كل من البحيرة، الإسكندرية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح، البحر الأحمر والوادى الجديد.