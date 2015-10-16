أخبار عاجلة

عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر -
ده كلام - تقليد رائع ومضحك من سعد الصغير لـ" السبكي - شعبان عبدالرحيم - محمد عبدالوهاب - الليثي" -
ده كلام - سعد الصغير يقلد " عبد الحليم حافظ " في أغنية " أي دمعة حزن " للفنان الراحل -
ده كلام - رأي " عبدالحليم حافظ " في نجم الغناء الشعبي سعد الصغير ... بطريقة سعد الصغير -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار السوري الذي ضربته واشنطن اليوم -
الرئيس الصيني يكشف تفاصيل المحادثات مع ترامب -
بالصور.. «كريسبو» يحضر افتتاح منشآت نادي الزمالك -
ده كلام - سعد الصغير : أنا في البيت بكون بـ 50 وش وبعمل كده مع مراتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول - حجازي شارك في السوبر مصابا ورفض التغيير ' من أجل أول بطولة '

Google+ Print
خبر في الجول - حجازي شارك في السوبر مصابا ورفض التغيير ' من أجل أول بطولة ' خبر في الجول - حجازي شارك في السوبر مصابا ورفض التغيير ' من أجل أول بطولة '

رسالة أبوظبي - أمير عبد الحليم

أصر أحمد حجازي مدافع الأهلي على المشاركة في مباراة السوبر أمام الزمالك يوم الخميس على الرغم من شعوره بالإجهاد بعد المشاركة مع منتخب قبل أيام أمام زامبيا وديا.

حجازي كان قد لعب المباراة كاملة أمام زامبيا قبل أن يشارك مع الأهلي في مباراته الأولى أمام الزمالك والتي نجح المارد الأحمر في الفوز بها ليحقق أول بطولة له بالموسم الجديد.

مصدر مقرب من اللاعب أكد لـFilGoal.com أن حجازي شارك مصابا منذ بداية المباراة كما أنه شعر بتجدد الآلام خلالها.

وقال "حجازي يشعر بالإجهاد منذ مباراة مصر وزامبيا في العضلة الخلفية إلا أنه أصر على المشاركة أمام الزمالك كما أنه سيجري أشعة فور الوصول لمصر من أجل الاطمئنان على حجم الإصابة".

وأضاف "في الدقيقة 60 شعر بتجدد الإصابة لكنه رفض التغيير نظرا لكونها مباراة دربي أمام الزمالك كما أنها ستكون أول بطولة له مع الفريق".

حجازي كان قد انضم للأهلي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فيورنتينا الإيطالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية