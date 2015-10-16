محافظ سوهاج يشرف على إصلاح كسر بماسورة مياه وسط المدينة

قام الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج بالإشراف على إصلاح كسر ماسورة مياه بأحد الخطوط بجوار سينما الحرية وسط مدينة سوهاج حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم، بعد استغاثة أحد المواطنين المقيم بأحد العقارات المتضررة من كسر الماسورة.

وكان المحافظ يتفقد أعمال تجميل وتطوير ميدان الثقافة، وأثناء ذلك تقدم إليه أحد المواطنين باستغاثة من كسر الماسورة وأنه تم إبلاغ شركة المياه، وعلى الفور انتقل المحافظ ومعدات الوحدة المحلية لحى شرق وشركة المياه وتم العمل لإصلاح الكسر بماسورة المياه.

وأعرب أهالى المنطقة عن سعادتهم وشكرهم على استجابة المحافظ السريعة وإصراره على التواجد بالمنطقة حتى تم إصلاح الكسر.