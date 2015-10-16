بالصور.. مدير أمن الفيوم يشهد تدريب القوات على تأمين الانتخابات

تشهد مديرية أمن الفيوم استعدادات أمنية مكثفة للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها فى المحافظة يومى الأحد والاثنين المقبلان ضمن محافظات المرحلة الأولى.

توجه اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم صباح اليوم الجمعة لإدارة قوات الأمن للوقوف على مدى استعدادات القوات وشهد تدريبات القوات ووجه تنبيهات وتعليمات مشددة للقوات باليقظة التامة خلال يومى الانتخابات وعمليات تأمين اللجان وعدم السماح باختراق القانون أو الخروج على الشرعية كما نبه عليهم على ضرورة خروج الانتخابات المقبلة بالشكل الحضارى المشرف وأن تتسم العملية الانتخابية بالهدوء التام.

وأشار مدير الأمن إلى أن ذلك يأتى فى إطار الاستعدادات التى تتخذها مديرية أمن الفيوم لتأمين العملية الانتخابية وحرصًا من اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على تبصير القوات المشاركة فى عملية الانتخابات بدورهم الامنى والواجبات المنوطة بهم لتحقيق أجواء أمنية والتيسير على المواطنين خلال عملية التصويت.

ومن ناحية أخرى قرر مدير الأمن تشكيل فرق عمل من ضباط حقوق الانسان بقسم شرطة الفيوم ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة والإدارات المختلفة للقيام بتوزيع الكروت التى أعدتها وزارة الداخلية تنفيذًا لتوجيهات الوزير بحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات واختيار الأصلح لتمثيلهم بالبرلمان القادم.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بالفيوم عقدت اجتماعًا أول أمس برئاسة المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، لمناقشة آخر استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2015، بحضور اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، واللواء خالد عبد العزيز جبرتى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد، والعقيد عمرو فايد المستشار العسكرى للمحافظة، ووكلاء الوزارات ومديرى العموم ورؤساء مجالس المدن.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم عمل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وغرف عمليات يكل مركز من المراكز وذلك لمتابعة العملية الانتخابية والتدخل العاجل لإنهاء أى مشكلات فور حدوثها، مشددًا أن دور الجهاز التنفيذى ينحصر فى تذليل العقبات أمام الناخبين والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقرات الانتخابية دون التدخل بأى شكل من الأشكال فى العملية الانتخابية.

كما أكد ضرورة تجهيز المراكز والمقار واللجان الفرعية بشكل لائق والتأكد من توفير الإضاءة الكافية والنظافة داخل وخارج اللجان ونظافة دورات المياه وتدبير وسائل التهوية المناسبة، إضافة إلى توفير مظلات وتجهيز أماكن لانتظار الناخبين لحمايتهم من حرارة الشمس وتسهيل عملية إدلاء كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بأصواتهم، وقرر المحافظ تشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى ومركز المعلومات بديوان عام المحافظة، للمرور على الأماكن التى تم تجهيزها كمقار أو لجان انتخابية والتأكد من تنفيذ التعليمات التى صدرت خلال الاجتماع للخروج بالانتخابات فى صورة مشرفة تليق بالمحافظة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المقصرين فى لأعمالهم المنوطة بهم.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بتوفير أماكن مناسبة لمبيت القوات المشاركة فى تأمين العملية الانتخابية، وتجهيز غرف الاقتراع السرى بشكل لائق، وتدبير كل الاحتياجات بالتنسيق مع مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة، والتنبيه على مديرى المدارس ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الدائم طوال أيام العملية الانتخابية ومنع تواجد الباعة الجائلين بالقرب من المقرات الانتخابية، كما أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة لرفع حالة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ووضع خطة للتحرك السريع لسيارات الإسعاف.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير مولدات للكهرباء لمواجهة الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربى وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات ومنع أى وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج المقرات الانتخابية، وأكد على ضرورة توفير سيارة إطفاء وأخرى للإسعاف أمام كل لجنة عامة، إضافة إلى السيارات المجهزة لنقل مياه الشرب تحسباً لمواجهة أى حالات طارئة.



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