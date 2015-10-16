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عبور 208 شاحنات بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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عبور 208 شاحنات بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة عبور 208 شاحنات بضائع مصرية بين مصر وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى إجراءات سفر ووصول 208 شاحنات بضائع مصرية، من وإلى الجانب الليبى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أعلن مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم البرى رصدت إنهاء إجراءات سفر 89 شاحنة محملة بالبضائع المصرية، وعودة 120 شاحنة مصرية، من الجانب الليبى، عقب تفريغ حمولاتها من البضائع، بمنفذ مساعد ومدينة طبرق، والعودة دون التوغل فى الأراضى الليبية، حفاظا على سلامة وحياة سائقى الشاحنات ومساعديهم المصريين.

وقال مدير أمن مطروح، إنه تم التنبيه على كافة الخدمات بشدة اليقظة والتأهب، لمواجهة أى طوارئ تفرضها تطورات الموقف داخل الأراضى الليبية، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية بالمنفذ.

سفر وعودة 153 شاحنة بضائع مصرية من وإلى ليبيا عبر منفذ السلوم
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مصر 365

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